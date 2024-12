CEO da Oi, Mateus Bandeira, anuncia a funcionários que deixará o cargo

Esses passos já estavam previstos no plano de recuperação judicial, por meio do qual houve conversão de dívidas em ações, levando os credores para o controle da operadora.

A gestora de recursos Pimco terá a maior fatia do grupo, fincando com 36,66% do capital, seguido por pelo SC Lowy (12,33%) e Ashmore (9,58%), como divulgado pela Oi. Outros acionistas ficarão com 39,48%.

"Sairei satisfeito e orgulhoso. Satisfeito com as etapas vencidas, com os compromissos resgatados e com as perspectivas realidades de uma Oi viável e sustentável. Sairei orgulhoso das relações que fiz ou consolidei, do que aprendi e de tudo o que pude testemunhar", descreveu Bandeira.

Entre as principais conquistas, ele citou a aprovação do segundo plano de recuperação da Oi e a assinatura do termo de entendimento com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e demais autoridades para mudar o regime de concessão para autorização na telefonia fixa.