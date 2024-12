Braga diz não considerar 'sensato' reduzir carga tributária para armas

O relator da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), afirmou que não considera "sensato" reduzir a tributação para armas e munições. A declaração ocorreu em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 9, sobre o parecer divulgado mais cedo.

Na ocasião, ele considerou a alta ocorrência de assassinatos com armas de fogo no Brasil. "Essa é uma convicção pessoal minha. Eu não sei se terá voto no Senado para aprovar o texto que eu propus, ou muito menos na Câmara dos Deputados", declarou.