Bradesco começará a testar Pix por aproximação em janeiro

O Bradesco vai começar a testar o Pix por aproximação através de um piloto em janeiro. Inicialmente, os clientes do banco poderão pagar com Pix aproximando o celular na maquininha nos terminais da Cielo, mas gradativamente, a ferramenta será estendida a outras credenciadoras.

A opção do Pix por aproximação ficará disponível na tela inicial do app do banco, sem a necessidade de que o cliente faça o login. Em paralelo, o banco começou a testar o Pix por aproximação através do Google Pay, a carteira digital do Google. O serviço deve chegar a todos os clientes em fevereiro.