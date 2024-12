Bolsas da Europa: Londres e Paris se apoiam em China, mas Frankfurt desce da máxima histórica

São Paulo, 09/12/2024 - O sinal positivo predomina entre as principais bolsas da Europa nesta manhã, após a China prometer uma política econômica voltada a impulsionar o consumo no ano que vem. O principal índice de Frankfurt, porém, opera sob pressão, em correção após ter renovado recorde intraday histórico logo na abertura.

Papéis do segmento do consumo de luxo também exibem forte vigor, com esperança por maior demanda no país asiático. Em Paris, Louis Vuitton subia 1,90% e

A notícia impulsionou os preços de commodities, o que apoiou ações do setor. Em Londres, Rio Tinto (+3,03%), Antofagasta (2,98%), Glencore (+2,98%) e Anglo American (+2,64%) lideravam os ganhos do índice FTSE 100, que avançava 0,31% no horário citado acima.

O mercado aguarda ainda a escolha de um novo primeiro-ministro francês pelo presidente Emmanuel Macron, após o colapso do governo de Michel Barnier na semana passada. Sinais de que a oposição pode estar mais disposta a cooperar na aprovação do orçamento do ano que vem ajudam a melhorar clima. O juro do OAT, como é conhecido o título público da França, de 10 anos recuava a 2,876% e diminuía o spread com o equivalente da Alemanha a 76 pontos-base.

Também no radar nos próximos dias, o Banco Central Europeu (BCE) divulga decisão de política monetária na quinta-feira. A expectativa é de que a instituição volte a cortar juros em 25 pontos-base, mas o foco ficará nas sinalizações para o ano que vem, diante do enfraquecimento da economia.

Há pouco, o índice DAX, em Frankfurt, caía 0,09%, depois de alcançar máxima histórica aos 20.461,85 pontos. Milão também tinha baixa de 0,10%, mas Lisboa subia 0,33%. No câmbio, o euro subia a US$ 1,0571 e a libra avançava a US$ 1,2776.