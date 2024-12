Alckmin: Precisamos correr para exportar mais; 98% do comércio está fora do Brasil

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta segunda-feira, 9, que o Brasil precisa ter pressa para aumentar sua inserção nos mercados internacionais. "O Brasil tem 2% do PIB do mundo, 98% do comércio está fora do Brasil. Então, nós precisamos correr para fazer, para exportar mais, para poder vender melhor os produtos brasileiros", declarou Alckmin ao discursar no encerramento de premiação concedida a empresas exportadoras pela ApexBrasil em parceria com a revista Exame.

O vice-presidente destacou em sua fala o recente acordo fechado entre Mercosul e União Europeia, observando que o acerto com os europeus fará com que o porcentual de empresas exportadoras que contam com acordo preferencial subirá de 14% para 30%.