Omnicom e Interpublic negociam fusão que remodelaria indústria de publicidade

O Omnicom Group está em negociações avançadas para adquirir o Interpublic Group, um acordo que criaria a maior empresa de publicidade do mundo, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. Uma transação pode ser anunciada ainda esta semana, disseram algumas pessoas.

Os termos exatos do acordo em discussão não foram revelados. O acordo envolvendo todas as ações, provavelmente, avaliará a Interpublic entre US$ 13 bilhões e US$ 14 bilhões, excluindo dívidas, disseram algumas pessoas. O Interpublic tinha um valor de mercado de quase US$ 11 bilhões na sexta-feira (6).