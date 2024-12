Tereza Cristina diz esperar que agora o acordo Mercosul-UE realmente caminhe

A ex-ministra da Agricultura e senadora Tereza Cristina (PP-MS) afirmou que espera que agora o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia (UE) "realmente caminhe". "Estamos prontos no Senado Federal para examinar o anúncio de Montevidéu, que contempla as negociações de 2023", afirmou a senadora em publicação na rede social X, antigo Twitter.

O anúncio da conclusão definitiva do tratado comercial foi feito nesta sexta-feira durante a Cúpula do Mercosul em Montevidéu, no Uruguai. Os textos acordados serão divulgados nos próximos dias, segundo o Ministério da Agricultura.