Petróleo fecha em queda e recua na semana refletindo preocupação com demanda e Opep+

Os contratos futuros do petróleo fecharam em queda nesta sexta-feira, 6, com perdas semanais modestas, já que preocupações com a demanda global mais fraca e o excedente de oferta continuam a dominar o sentimento do mercado, apesar da decisão da quinta-feira da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) de prolongar os cortes na produção até março de 2025.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para janeiro fechou em baixa de 1,61% (US$ 1,10), a US$ 67,20 o barril, enquanto o Brent para fevereiro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 1,34% (US$ 0,97), a US$ 71,12 o barril. Na semana, o WIT e Brent caíram 1,17% e 1,0%, respectivamente.