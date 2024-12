Para CNC, 'acordo histórico' Mercosul-UE promove competitividade e acesso a mercados globais

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) emitiu nota nesta sexta-feira, 6, celebrando a conclusão "do acordo histórico" entre o Mercosul e a União Europeia, anunciado em Montevidéu pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e pelos líderes dos países do bloco sul-americano, entre eles o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva.

"A CNC reconhece a relevância estratégica do acordo para o fortalecimento das relações comerciais, a geração de novas oportunidades econômicas e a consolidação de laços históricos e culturais entre os blocos", divulgou a entidade.

A CNC destacou ainda que o governo brasileiro teve "papel fundamental" na condução das negociações, "com especial atenção ao equilíbrio entre os interesses comerciais de ambas as partes". A entidade disse apoiar iniciativas que promovam a competitividade do setor produtivo brasileiro, fomentando a sustentabilidade e a inovação, e enfatizou a importância de assegurar que o acordo seja implementado com transparência, "garantindo condições equitativas para todos os setores envolvidos".

"O acordo reflete o compromisso com o desenvolvimento sustentável, promovendo práticas que conciliam crescimento econômico e preservação ambiental, essenciais para garantir um futuro promissor às próximas gerações", reforçou Tadros.