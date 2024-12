'Não podemos continuar aceitando sistema dominado pela hegemonia do dólar', diz Luis Arce

O presidente da Bolívia, Luis Arce, criticou o que classifica como a "hegemonia do dólar" no atual sistema econômico internacional. Para o líder, os países do Mercosul devem se unir para criar um modelo mais representativo.

"Não podemos continuar aceitando um sistema dominado pela hegemonia do dólar, com imposições de sanções e medidas coercitivas unilaterais", afirmou Arce, durante a rodada de pronunciamentos presidenciais após o anúncio do Acordo de Parceria entre Mercosul e União Europeia nesta sexta-feira.