Moedas Globais: dólar avança ante maioria das moedas com payroll

O dólar operou em alta ante a maioria das moedas, em sessão marcada pela publicação do payroll de novembro nos Estados Unidos, que mostrou um quadro sólido, mas não mudou a aposta já precificado de alívio da taxa de juros pelo Federal Reserve (Fed, o Banco Central americano) em dezembro. No caso do euro, o mercado seguia na expectativa sobre o anúncio do sucessor do primeiro-ministro Michel Barnier após sua renúncia nesta semana. Já o iene teve uma leve alta diante da possibilidade reforçada de uma elevação de taxas pelo Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) em dezembro.

O índice DXY, que mede a variação da moeda americana ante uma cesta de pares fortes, fechou em alta de 0,32%, a 106,055 pontos. Perto do fechamento de Nova York, o dólar recuava a 150,01 ienes, a libra tinha queda a US$ 1,2740 e o euro recuava a US$ 1,0563.