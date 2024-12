Mercosul e União Europeia anunciam acordo de livre comércio

Anúncio da conclusão das negociações do Acordo de Parceria entre o MERCOSUL e a União Europeia / Crédito: Ricardo Stuckert/PR

Após 25 anos de negociação, o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia foi anunciado oficialmente nesta sexta-feira, dia 6, após a reunião dos líderes dos blocos na cúpula do Mercosul em Montevidéu, no Uruguai. UE-Mercosul: O que está em jogo no acordo que gerou boicote ao Carrefour? O tratado passará agora pelo processo de preparação para sua assinatura e o teor do texto será divulgado nos próximos dias. Este é o maior acordo comercial já concluído pelo Mercosul e uma das maiores áreas de livre comércio bilaterais do mundo.

Em breves pronunciamentos, o presidente do Uruguai, Luis Alberto Lacalle Pou, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, destacaram as negociações e enfatizaram a importância do tratado. "Hoje, em Montevidéu, estamos tornando essa visão numa realidade. Estamos fortalecendo essa aliança única como nunca antes. E, fazendo isso, estamos enviando uma mensagem clara e poderosa para o mundo. (...) Este acordo não é apenas uma oportunidade econômica, é uma necessidade política", destacou Von der Leyen. O anúncio da conclusão das negociações culmina do processo iniciado em 2023, quando o Mercosul, sob a coordenação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e a União Europeia retomaram às tratativas birregionais. Nesses dois anos, foram realizadas, ao total, sete rodadas de negociações presenciais entre os dois blocos, todas em Brasília.

"À luz do progresso alcançado desde 2023, o Acordo de Parceria entre o Mercosul e a União Europeia está agora pronto para revisão legal e tradução. Ambos blocos estão determinados para conduzir tais atividades nos próximos meses, com vistas à futura assinatura do acordo", informou o comunicado conjunto emitido pelos países signatários do tratado. (Com AFP e Agência Estado) Entenda o acordo Mercosul-União Europeia O que é o tratado Mercosul-UE? Um acordo comercial que a União Europeia deseja concluir com os países da América do Sul. As negociações começaram em 1999 e o tratado pretende eliminar a maioria das tarifas entre as duas regiões, criando um espaço de mais de 700 milhões de consumidores.

Criado em 1991, o Mercosul (Mercado Comum do Sul) reúne cinco países: Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e, desde 2023, a Bolívia. A Venezuela está suspensa desde 2016. O tratado UE-Mercosul, no entanto, não inclui nem a Venezuela, nem a Bolívia. Se for adotado, o tratado permitirá que estes países sul-americanos exportem carne, açúcar, arroz ou mel para a Europa. A UE poderia exportar veículos, máquinas ou produtos farmacêuticos. Depois de um acordo "político" alcançado em 2019, a oposição de vários países bloqueou sua adoção definitiva.

Quem sairia ganhando? As empresas dos dois continentes, com acesso a 270 milhões de consumidores para os grupos europeus e 450 milhões para as empresas sul-americanas. O setor agrícola sul-americano poderia ser beneficiado pelo tratado, ainda mais levando em consideração que Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai exportaram produtos agrícolas e agroalimentares no valor de 24 bilhões de dólares (144 bilhões de reais) para a UE em 2023, em particular soja. Por sua vez, a Comissão Europeia afirma que o acordo representa uma oportunidade para produtos europeus como vinho (que atualmente tem uma tarifa de até 27%), licores ou queijos, que podem ser beneficiados por uma "ascensão da classe média".