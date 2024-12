Ibovespa cai 1,50%, abaixo dos 126 mil, mas obtém ganho de 0,22% na semana

Enquanto a sexta-feira foi de ganhos para os principais índices de Nova York - com destaque para o Nasdaq, em alta de 0,81%, e assim como o S&P 500 em nível recorde de fechamento -, a cautela voltou a prevalecer na B3, ante a retomada de pressão na curva de juros, especialmente em vencimentos como os de janeiro de 2027 e 2029, e de elevação do dólar frente ao real. Na máxima do dia, a moeda americana foi negociada à vista a R$ 6,09 e, no encerramento, mostrava alta de 1,02%, a R$ 6,0708, com avanço de 1,16% nesta primeira semana de dezembro. No ano, o Ibovespa recua agora 6,14%. O giro financeiro desta sexta-feira foi a R$ 23,4 bilhões.

O desempenho desta semana inicial de dezembro, contudo, pode ser visto como uma relativa acomodação após a retração de 2,68% vista no último intervalo de novembro, então sob a pesada influência da má recepção ao escopo - tido como insuficiente e pouco exequível - do pacote fiscal. Nesta semana, as atenções se voltaram à tramitação no Congresso, com expectativa de alguma celeridade e de ajustes a princípio benignos à proposta encaminhada pelo governo - os mais recentes desdobramentos, porém, sugerem que em vez de melhorar o pacote, parlamentares de oposição e da situação possam diluí-lo ainda mais, o que se refletiu hoje, principalmente, no comportamento do câmbio e dos juros futuros.

Neste contexto, apesar de um relativo alívio na semana, os investidores optaram hoje por colocar a recuperação do dia anterior no bolso, com os papéis de maior liquidez e peso no índice, como os de commodities e bancos, devolvendo a alta de ontem, que havia sido bem distribuída na sessão. Hoje, Vale ON caiu 1,71%, enquanto Petrobras ON e PN mostraram perdas de 2,07% e 1,54% no fechamento.

Entre os grandes bancos, as ações chegaram ao fim do dia com variação entre -1,05% (Santander Unit) e -2,94% (BB ON). Na ponta perdedora do Ibovespa, nomes associados ao ciclo doméstico como CVC (-11,59%) e Magazine Luiza (-7,07%), sensíveis a juros ou a câmbio, bem como Pão de Açúcar (-8,14%) e Azul (-7,22%). No lado oposto, Embraer (+1,70%), B3 (+1,53%) e WEG (+1,22%). Apenas 12 dos 86 papéis da carteira Ibovespa conseguiram fechar a sessão com algum ganho.

"Dia negativo para os ativos brasileiros, com alta no dólar e muito prêmio ainda na curva de juros doméstica, que já sinaliza Selic terminal a 15% no atual ciclo monetário, por conta da desancoragem provocada pelo governo", diz Matheus Spiess, analista da Empiricus Research, referindo-se à "comunicação errada" de um "pacote insuficiente", que resulta em "frustração contínua" do mercado com relação ao "comprometimento e a responsabilidade fiscal" do governo. "Por melhor que tenha sido a notícia, o anúncio do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia acabou escanteado" na sessão, ante a aversão a risco que ainda prevalece.