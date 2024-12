EUA: juiz federal rejeita acordo da Boeing por falta de clareza em diretrizes de diversidade

Um juiz federal no Texas rejeitou o acordo judicial da Boeing com o Departamento de Justiça dos EUA em um caso relacionado a dois acidentes fatais do 737 MAX, criticando os objetivos de diversidade do acordo. Uma porta-voz do Departamento de Justiça disse que os promotores estão revisando a decisão, mas se recusou a comentar mais. A Boeing não comentou. O juiz distrital dos Estados Unidos Reed O'Connor disse que o acordo judicial amarrou inapropriadamente as mãos do tribunal ao impor considerações de diversidade na nomeação de um monitor externo que supervisionaria a conformidade legal futura da Boeing.

O'Connor escreveu que os promotores deram "explicações instáveis e contraditórias" sobre o papel que a raça ou a diversidade desempenhariam na seleção de um monitor. "Em um caso dessa magnitude, é do maior interesse da Justiça que o público esteja confiante de que a seleção desse monitor seja feita com base apenas na competência", escreveu O'Connor, um nomeado do ex-presidente George W. Bush.