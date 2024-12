Correção: desemprego nos EUA sobe a 4,2% em novembro e salários avançam mais do que o esperado

A matéria publicada anteriormente tinha um erro no segundo parágrafo. O dado de setembro foi revisado de 223 mil para 255 mil, e não de 159 mil para 255 mil, como constou. Segue a nota corrigida com o título original:

A taxa de desemprego dos EUA ficou em 4,2% em novembro, uma alta em relação à do mês anterior, de 4,1%, segundo relatório divulgado pelo Departamento do Trabalho do país nesta sexta-feira, 6. O resultado veio em linha com a expectativa de analistas compilados pelo Projeções Broadcast.