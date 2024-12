Brasil e Angola assinam acordos de transferência de tecnologia e reforço de relação bilateral

Os governos brasileiro e angolano assinaram nesta sexta-feira, 6, dois instrumentos bilaterais durante o Fórum Empresarial Agro Brasil-Angola, realizado em Luanda. Segundo nota do Ministério da Agricultura do Brasil, o ministro Carlos Fávaro e o ministro da Agricultura e Florestas de Angola, Issac dos Anjos, firmaram a carta de intenções para promoção do comércio e dos investimentos agropecuários e a "Troca de Notas" para atualização do memorando de entendimento de cooperação entre as pastas.

O primeiro documento visa o fortalecimento das relações bilaterais no setor agropecuário e agroindustrial, estabelecendo "um marco para identificação, elaboração e estruturação de projetos estratégicos no setor agropecuário", cita a pasta brasileira.