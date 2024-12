Bolsas da Europa fecham mistas com BCs no radar, e forte alta em Paris com política em foco

As bolsas da Europa fecharam sem sinal único nesta sexta-feira, 6, com perspectivas para a postura dos principais bancos centrais da Europa e do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) no radar. Com a visão de novos cortes de juros na zona do euro, em Frankfurt o DAX voltou a renovar seu recorde de fechamento, ainda que tenha subido de forma mais contida que o CAC 40, em Paris. Na França, o índice foi impulsionado ainda pelas perspectivas de uma solução para a crise política que ameaça o orçamento do país.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,16%, a 520,34 pontos.