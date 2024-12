BDMG faz primeira emissão de LCD e levanta R$ 60 milhões

O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) fez nesta semana sua primeira emissão de Letra de Crédito de Desenvolvimento (LCD) no mercado, alcançando o valor de R$ 60 milhões. A operação ocorre após o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) estrear as operações com o novo título de renda fixa na última sexta-feira, 29, quando captou R$ 71,5 milhões. "O BDMG está atento às oportunidades de novas emissões, dentro do limite estabelecido pela resolução do Conselho Monetário Nacional, que poderá ocorrer ainda neste ano e nos próximos anos conforme estratégia de captação do Banco", disse o presidente do BDMG, Gabriel Viégas Neto, em nota divulgada pela Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE), a quem o banco é associado.

A resolução citada por Viégas Neto determina que os Bancos de Desenvolvimento poderão emitir, por ano, 6,5% do seu patrimônio líquido na forma do novo título de renda fixa. Para o BDMG, esse limite equivale a cerca de R$ 130 milhões anuais. Diretor financeiro do BDMG, Edmilson Gama, destacou que o valor limite é "substancialmente inferior" ao inicialmente estabelecido na aprovação da lei pelo Congresso. A ABDE já afirmou que irá debater esse assunto com a nova composição do Banco Central em 2025.