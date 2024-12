Acordo Mercosul-UE tem efeito positivo para Brasil de 0,34% (R$ 37 bi) sobre PIB

Nas trocas comerciais, o impacto é 2,46% (R$ 42,1 bilhões) sobre as importações totais, e de 2,65% (R$ 52,1 bilhões) sobre as exportações totais.

O acordo comercial entre Mercosul e União Europeia anunciado nesta sexta-feira, 6, vai gerar para o Brasil um efeito positivo de 0,34% sobre o PIB (R$ 37 bilhões), com aumento de 0,76% nos investimentos (R$ 13,6 bilhões). O governo brasileiro divulgou uma lista de efeitos positivos para o País, apontando também para uma redução de 0,56% no nível de preços ao consumidor e aumento de 0,42% nos salários reais.

A União Europeia é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Em 2023, a corrente comercial bilateral, de US$ 92 bilhões, representou 16% do comércio exterior do País.

No ano passado, foram exportados US$ 46,3 bilhões para o bloco europeu, enquanto o Brasil importou US$ 45,4 bilhões dos países da União Europeia.