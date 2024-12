Acordo Mercosul-UE pode ajudar PIB do Brasil a crescer mais, afirma Alckmin

O presidente da República em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, vice-presidente Geraldo Alckmin, destacou nesta sexta-feira, 6, os impactos econômicos que serão gerados para o Brasil a partir do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia - que ainda depende da conclusão de uma série de etapas para entrar em vigor. Alckmin citou o potencial de o tratado ajudar a reduzir a inflação e aumentar o crescimento do PIB brasileiro.

Segundo o ministro, as negociações tiveram o apoio das associações representativas da Indústria (CNI), do Comércio (CNC) e da Agricultura (CNA).