SNIC: vendas de cimento caem 0,3% em novembro; acumulado do ano é de alta de 4%

As vendas de cimento registraram queda de 0,3% em novembro, em relação ao mesmo mês de 2023, totalizando 5,4 milhões de toneladas, segundo o Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC). No acumulado do ano até novembro, o setor chegou a 60 milhões de toneladas, alta de 4% sobre o mesmo período do ano passado.

Dentre as razões para o desempenho, está a melhora do mercado de trabalho e o aquecimento do mercado imobiliário, puxado pelo programa Minha Casa, Minha Vida, responsável por 50% dos lançamentos e 44% das vendas no período.