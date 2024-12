Senado aprova urgência do PL que regulamenta IA no Brasil; votação do mérito será no dia 10

O Senado Federal aprovou nesta quinta-feira, 5, o requerimento de urgência ao projeto de lei que regulamenta a inteligência artificial no Brasil, de autoria do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). A votação do mérito está marcada para a próxima terça-feira, 10.

Como mostraram o Estadão e o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a matéria trata das diretrizes para a regulação do desenvolvimento da tecnologia no País, contendo regras para como as IAs devem ser regidas, quais dados elas podem usar e o que podem ser considerados sistemas de IA no Brasil.