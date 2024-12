Petrobras e Ecopetrol confirmam a maior descoberta de gás da Colômbia

A Petrobras e a Ecopetrol confirmaram nesta quinta-feira, 5, ao mercado a maior descoberta e gás natural da história da Colômbia, após a perfuração bem sucedida do poço Sirius-2. Foram confirmados volumes de gás no local superiores a 6 trilhões de pés cúbicos (Tcf) in place (VGIP). A constatação pode aumentar em 200% as reservas atuais da Colômbia, informou a Petrobras.

O consórcio, em que a Petrobras detém 44,44% do negócio, estima investir US$ 1,2 bilhão para a fase exploratória e US$ 2,9 bilhões já na fase de desenvolvimento da produção.