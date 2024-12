Ouro fecha em queda na contramão do salto do Bitcoin antes do payroll

O ouro futuro fechou em queda nesta quinta-feira, 5, diante da cautela antes da divulgação do relatório payroll nos Estados Unidos, que pode oferecer informações relevantes para balizar as apostas sobre o rumo das taxas de juros. O movimento do metal precioso, visto como alternativa para reserva de valor, segue na contramão do Bitcoin, que disparou acima da marca inédita de US$ 100 mil, favorecido pela busca de ativos diversificados. Nesta quinta, o ouro para fevereiro recuou 1,04%, a US$ 2.648,40 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Para o relatório oficial de emprego dos EUA, que sairá na sexta-feira, espera-se aceleração na geração de vagas de trabalho no país. Conforme pesquisa feita pelo Projeções Broadcast, a mediana indica criação de 200 mil postos de trabalho em novembro, depois da geração de apenas 12 mil vagas no mês anterior.

Segundo o Bank of America, "o Fed provavelmente verá qualquer fortalecimento no payroll de novembro como uma recompensa pelo resultado de outubro", dizem os analistas. A possibilidade um corte na taxa de juros pelo Fed tende a alimentar o entusiasmo dos investidores pelo metal precioso, que não rende juros. O recuo do metal precioso ocorre ainda à luz da disparada do Bitcoin e após comentários do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. O dirigente disse, na quarta-feira, que o Bitcoin é "exatamente como o ouro, só que é virtual, é digital". Ele acrescentou que o Bitcoin é, realmente, um concorrente do ouro. Diante do interesse por ativos alternativos, a CME informou que lançará, em 13 de janeiro, futuros de ouro de 1 onça para atender à demanda aquecida de investidores pessoas físicas.