Costa: Mercado ficou silencioso diante dos mais de R$ 200 bi torrados na eleição de Bolsonaro

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, fez críticas ao mercado financeiro, que no momento pressiona o governo por causa do pacote de medidas fiscais, por ter apoiado a gestão de Jair Bolsonaro mesmo com dinheiro "torrado" pelo Executivo para tentar reelegê-lo em 2022. Costa deu as declarações no seminário do PT em Brasília, que está em andamento nesta quinta, 5.

"A gente não viu o tal do mercado apontar essa absoluta irresponsabilidade com dinheiro público. Nós estimamos mais de R$ 200 bilhões que foram torrados em 2022 para tentar a eleição do presidente Jair Bolsonaro naquele ano. E o mercado absolutamente silencioso e apoiando o discurso vazio e inconsistente do então ministro da economia Paulo Guedes", declarou o ministro.