Comércio global deve atingir recorde em 2024, apesar de tensões comerciais, diz Unctad

O comércio global deve atingir um novo recorde de US$ 33 trilhões em 2024, mas riscos de uma guerra comercial expandida e desafios geopolíticos causam incerteza para as perspectivas de 2025, de acordo com a atualização de dezembro do relatório de comércio global do braço da ONU para comércio e desenvolvimento (Unctad), divulgado nesta quinta-feira, 5. Segundo o documento, o novo recorde reflete um crescimento anual de 3,3%, demonstrando resiliência do setor, apesar dos desafios persistentes.

A expansão acontece pela alta de 7% no ano no comércio de serviços, enquanto o comércio de bens aumentou 2%, abaixo do pico de 2022.