PMI de serviços do Brasil sobe a 56,3 em novembro, diz S&P; PMI composto cai a 53,5

Os participantes da pesquisa que relataram aumento da atividade citaram demanda positiva dos clientes e conquistas de novos negócios. No entanto, o ritmo mais lento de crescimento em novos pedidos limitou uma expansão mais expressiva da atividade de serviços no País.

O índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) sobre a atividade do setor de serviços do Brasil subiu para 56,3 pontos em novembro, após 56,2 em outubro, de acordo com dados divulgados pela S&P Global nesta quarta-feira, 4.

"Embora os resultados do PMI de novembro tenham indicado uma moderação no crescimento do setor de serviços do Brasil, eles também revelaram expansões robustas na captação de novos negócios e na atividade de serviços", afirma Pollyanna De Lima, diretora Associada Econômica da S&P Global Market Intelligence, em relatório. "Notavelmente, esses aumentos superaram aqueles vistos no setor industrial, o que é um bom prognóstico para o desempenho econômico como um todo no quarto trimestre", detalha.