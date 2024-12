Petróleo fecha em baixa, com reunião da Opep+ e estoques de gasolina dos EUA no radar

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para janeiro fechou em baixa de 2,00% (US$ 1,40), a US$ 68,54 o barril, enquanto o Brent para fevereiro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 1,81% (US$ 1,31), a US$ 72,31 o barril.

Os contratos futuros de petróleo fecharam em baixa nesta quarta-feira, 4, com expectativas de manutenção e cumprimento dos cortes estipulados pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+). O grupo se reúne na quinta-feira, 5, e a possibilidade de adiar um afrouxamento na reduções voluntárias de produção vem dominando as atenções. Além disso, a sessão contou com uma alta acima do esperado nos estoques de gasolina americanos na última semana, ainda que os barris de petróleo tenham apresentado queda maior que a projetada.

Segundo a Bloomberg, em novembro de 2024, a produção de petróleo da Rússia foi de 8,97 milhões de barris por dia, ligeiramente acima da meta estipulada no acordo com a Opep+, com um superávit de cerca de 24.000 barris diários. Esse volume está em conformidade com os compromissos da Rússia, que incluem compensações por superprodução anterior. O Rabobank lembra que o cumprimento dos cortes acordados tem sido um grande problema para a aliança, com vários membros que se pensa terem "trapaceado" ao produzirem mais do que os números acordados.

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos tiveram queda de 5,073 milhões de barris, a 423,375 milhões de barris na semana encerrada em 29 de novembro. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam queda menor, de 1,2 milhão barris. Já os estoques de gasolina aumentaram 2,4 milhões de barris, apesar do feriado de Ação de Graças, em comparação com as expectativas de um aumento de 200 mil barris.