Paes diz que notícia sobre 'ampliação' do Santos Dumont causou estranheza a Lula

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), afirmou que "causou estranheza" ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva a notícia sobre a possibilidade de promover uma "pequena ampliação" na movimentação de passageiros no Aeroporto do Santos Dumont (Rio de Janeiro). De acordo com o prefeito, o chefe do Executivo federal irá conversar com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, sobre o tema.

"Causou estranheza ao presidente que tenha saído essa notícia hoje, essa é uma decisão do presidente da República, de que o Galeão seja fortalecido", afirmou Paes nesta quarta-feira, 4, a jornalistas no Palácio do Planalto.