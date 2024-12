Operação de Cade e CGU apura suposto cartel de engenharia na Codevasf e no Dnit

As condenadas por prática de cartel estão sujeitas ao pagamento de multas que podem variar entre 0,1% e 20% do faturamento bruto da empresa, grupo ou conglomerado obtido no ano anterior ao da instauração do processo administrativo, no ramo de atividade em que se deu a infração. Já as pessoas físicas estão sujeitas a multas de R$ 50 mil a R$ 2 bilhões. Segundo o Cade, essa é a primeira vez que CGU e Cade realizam uma operação conjunta dessa natureza. Parceria entre as instituições é fruto de um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) firmado em novembro de 2023.