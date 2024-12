OCDE melhora projeção para Brasil em 2024, mas vê desaceleração do crescimento em 2025 e 2026

No entanto, a organização cortou projeções para o próximo ano e vê desaceleração da atividade até 2026. A OCDE estima que o PIB do Brasil cresça 2,3% em 2025, ante projeção anterior de 2,6%. Para 2026, a estimativa é de crescimento de 1,9%.

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) melhorou a sua projeção para o crescimento da economia brasileira neste ano, conforme relatório trimestral divulgado nesta quarta-feira, 4. O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil deve ter alta de 3,2% em 2024, acima da estimativa anterior de aumento de 2,9%. Se confirmado, o número representaria uma aceleração na comparação com o ano anterior, quando o país cresceu 2,9%.

O relatório aponta que garantir um crescimento econômico mais forte e sustentado deve exigir reformas estruturais amplas, em um cenário de pressões inflacionárias persistentes, aperto monetário pelo BC do Brasil e desaceleração da demanda externa. Segundo a OCDE, a política fiscal expansionista tornará desafiador atingir a meta de déficit primário de no máximo 0,6% do PIB em 2024 e 2025, o que também deve ter reflexos sobre a atividade econômica.