Letra de Crédito do Desenvolvimento está sendo lançada em 10 dias, afirma Alckmin

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou, nesta quarta-feira, 4, que, em dez dias, está sendo lançada a Letra de Crédito do Desenvolvimento (LCD), título de crédito de livre negociação no mercado a ser emitido por bancos de desenvolvimento, com limite anual de captação de R$ 10 bilhões por instituição.

As declarações ocorreram durante a abertura do 2º Seminário Nacional de Política Industrial - Indústria Verde: Inovação e Sustentabilidade, realizado pela Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados.