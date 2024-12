Infra S.A. alcança 100% de liberação de áreas para a Ferrovia de Integração Centro-Oeste

A Infra S.A., estatal ligada ao Ministério dos Transportes, finalizou os acordos de desapropriações necessários para as obras da primeira etapa da Ferrovia de Integração Centro-Oeste (FICO), que liga Mara Rosa (GO) a Água Boa (MT).

Agora, a perspectiva é de que as obras desse primeiro trecho da FICO sejam entregues até 2028. É nesse primeiro trecho que a ferrovia se conectará com a Ferrovia Norte-Sul, ligando a região produtiva do Vale do Araguaia a portos como Santos (SP) e Itaqui (MA).

Os municípios impactados pelo trecho inicial da FICO, que possui 366 km de extensão são: Mara Rosa, Alto Horizonte, Nova Iguaçu de Goiás, Santa Terezinha, Crixás, Nova Crixás e Aruanã, em Goiás, e os municípios de Cocalinho, Nova Nazaré e Água Boa, no Mato Grosso.

FICO