Ibaneis se reúne com Lira e pede rejeição a mudanças no fundo do DF no pacote fiscal

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), afirmou que se manifestou ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), de forma contrária à alteração da regra de reajuste do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), proposta em um dos projetos de cortes de gastos do governo federal.

Em entrevista a jornalistas, nesta quarta-feira, 4, após a reunião com Lira na Câmara, Ibaneis disse ter pedido que o relator do projeto tenha "conhecimento técnico" do tema. Além disso, o governador do Distrito Federal afirmou que tem angariado apoios de bancadas como do próprio partido, do Republicanos e do PL.