Haddad: 'Nós mexemos com muita coisa nas medidas que foram encaminhadas para o Congresso'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 4, que o pacote de contenção de gastos do governo é amplo, com alterações em várias frentes que já foram encaminhadas ao Congresso e que esse processo foi trabalhoso. As declarações foram feitas durante o Fórum Jota - o Brasil em 10 anos, realizado em Brasília.

"Nós mexemos com muita coisa nas medidas que foram encaminhadas para o Congresso. Não deu pouco trabalho, deu muito trabalho. Conversar com cada ministro, sentar com o presidente, mexer no indexador do salário mínimo, mexer com o abono, mexer com o BPC, mexer com Bolsa Família, e no sentido de buscar justiça, e não de prejudicar os pobres, nada disso, no sentido de buscar justiça, sabendo que é necessário fazer uma contenção dos gastos para não comprometer a trajetória virtuosa que nós estamos vivendo", afirmou Haddad, ao ser questionado sobre a volatilidade do mercado como reação ao pacote.