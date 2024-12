Haddad: não é só juro que vai resolver problema; é preciso trabalhar fiscal também

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse na manhã desta quarta-feira, 4, que não é só uma reversão do movimento de alta dos juros que resolverá os problemas do Brasil. Para ele, o lado fiscal também precisará colaborar. As declarações foram feitas durante o Fórum Jota - o Brasil em 10 anos, realizado em Brasília.

"Primeiro, você tem uma dimensão fiscal que está sendo trabalhada. Segundo, você tem o saneamento de programas sociais. O saneamento está sendo feito. Então não é só o juro que vai resolver o problema. Nós temos que atuar do lado fiscal e do lado monetário para ancorar isso e não precisar chegar em um patamar de juros que vai acabar prejudicando mais do que ajudando", afirmou Haddad.