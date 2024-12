Fed pode se permitir ficar mais cauteloso à medida que busca nível neutro de juros, diz Powell

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou nesta quarta-feira, 4, que o Banco Central pode se permitir ficar mais cauteloso à medida que busca o nível neutro para a taxa de juros. "Nós nos movemos muito rapidamente com a taxa de juros", disse o dirigente em evento realizado pelo The New York Times. Powell afirmou ainda que a trajetória do endividamento dos Estados Unidos é insustentável. "Não é a dívida, mas a trajetória dela que é insustentável", comentou o dirigente, reforçando que o problema da dívida norte-americana tem de ser endereçado.

Ele, contudo, disse que as decisões de política monetária são tomadas com base no mandado duplo do Fed sobre inflação e pleno emprego e não com base no quadro fiscal.