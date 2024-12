Eletrobras diz que R$ 170 mi serão investidos para modernizar subestação na Baixada Fluminense

A Eletrobras informou nesta quarta-feira, 4, que há previsão de investimentos de R$ 170 milhões em "reforços prioritários" na subestação São José, localizada na Baixada Fluminense. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou a obra na terça-feira, 3.

Segundo a empresa, as intervenções vão reforçar "a infraestrutura de transmissão na região, que desempenha papel estratégico no sistema elétrico nacional". A obra faz parte do chamado Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica (Ciclo 2024).