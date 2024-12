Dirigente do Fed vê cortes de juros como necessários, mas alerta que pode haver pausa

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de St. Louis, Alberto Musalem, afirmou nesta quarta-feira, 4, que um relaxamento monetário adicional será necessário nos Estados Unidos para aproximar as taxas do nível neutro e apoiar o mandato de emprego máximo. No entanto, Musalem alertou que as incertezas quanto ao cenário econômico podem interferir neste processo. "O caminho para a instância neutra dos juros pode ser acelerado, pausado ou desacelerado, a depender dos desdobramentos do ambiente econômico", pontuou, em discurso preparado para evento do GIC College of Central Bankers.

Segundo ele, ainda não há certeza sobre qual será o nível neutro dos juros nos EUA, com algumas estimativas oscilando entre 3% a 4%, e existem muitos riscos que precisam ser analisados pelo BC norte-americano com "paciência e cautela", justificando a manutenção prolongada do nível restritivo dos juros.