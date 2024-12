Com Petrobras no foco, Ibovespa recua 0,04%, aos 126 mil pontos

O Ibovespa lutou pela segunda sessão em que evitaria perdas, uma sequência positiva que, embora muito discreta então, não é vista desde 13 e 14 de novembro. Com o dólar em baixa pelo segundo dia, mas ainda acima do limiar de R$ 6, o índice da B3 oscilou dos 125.828,01 aos 126.719,76 pontos, encerrando em baixa de 0,04%, a 126.087,02 pontos. O giro ficou em R$ 22,1 bilhões. Na semana e no mês, o Ibovespa avança 0,33%, ainda cedendo 6,04% no ano. Na sessão, o índice voltou a contar com o apoio dos grandes bancos, com destaque nesta quarta-feira para Bradesco, em alta de 1,28% (ON) e de 1,14% (PN).

Na ponta ganhadora do Ibovespa, BRF (+5,58%), LWSA (+4,58%), Rumo (+2,77%), Klabin (+2,65%) e Suzano (+2,60%). No lado oposto, Azzas (-4,49%), MRV (-4,19%), Hapvida (-3,32%), Bradespar (-2,75%) e Prio (-2,70%). Entre as principais blue chips, o dia foi negativo para Vale (ON -1,95%) e para Petrobras (ON -0,96%, PN -0,63%).