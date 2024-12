Braga sobre tributária: próximo passo, além de revisão técnica, é articulação com a Câmara

O senador Eduardo Braga (MDB-AM), relator do projeto de lei que regulamenta a reforma tributária, afirmou nesta quarta-feira, 4, que os próximos passos, além da revisão técnica do texto, serão de articulação com a Câmara. Após apreciação pelos senadores, a matéria precisará voltar à análise dos deputados.

"Nós estamos encerrando agora um ciclo importante, mas nós precisamos abrir uma conversa com a Câmara que não tínhamos como fazê-lo até que conseguíssemos construir a solução que nós estamos construindo", disse Braga, ao reforçar que a partir da quinta-feira começará este trabalho.