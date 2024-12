Bolsas da Ásia: Seul fecha em queda após lei marcial gerar crise política na Coreia do Sul

Por André Marinho

São Paulo, 04/12/2024 - A Bolsa de Seul fechou em queda de mais de 1% em um dia majoritariamente negativo para as praças da Ásia, no primeiro pregão após o presidente da Coreia do Sul, Yoon Seok-yeol, decretar lei marcial e depois revogá-la, sob pressão de parlamentares e da sociedade civil.