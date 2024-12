Batalha contra inflação está perto de ser vencida, mas ainda há trabalho, diz presidente do BCE

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou que a batalha da zona do euro contra a inflação está perto de ser vencida, mas que ainda há trabalho a ser feito, em rodada de perguntas e respostas no Comitê de Assuntos Econômicos e Monetários, nesta quarta-feira, 3. "Minha prioridade é alcançar a estabilidade de preços", defendeu Lagarde.

Para a dirigente, em uma possível guerra comercial, a União Europeia estaria vulnerável, considerando a dependência comercial do bloco com outros países, como a China.

Atividade No discurso preparado para o comitê, Christine Lagarde disse ainda que dados sugerem que o crescimento na zona do euro será mais fraco no curto prazo, mas que a recuperação econômica deve começar a ganhar força. De acordo com a dirigente, no médio prazo, a projeção econômica ainda é incerta, mas dominada por riscos negativos.