B3 divulga calendário de feriados de 2025; 9 de julho terá pregão

A bolsa fechará nos feriados do dia 1ª de janeiro (Confraternização Universal); 3 e 4 de março (carnaval); 18 de abril (Sexta-feira Santa); 21 de abril (Tiradentes); 1ª de maio (Dia do Trabalhador); 19 de junho (Corpus Christi); 20 de novembro (Consciência Negra); 24 e 25 de dezembro (véspera de Natal e Natal); e 31 de dezembro (Confraternização Universal).

A B3 divulgou nesta quarta-feira, 4, o calendário de feriados de 2025 com informações relativas às atividades de negociação, registro, liquidação, movimentação de garantias e depósito centralizado em todos os segmentos da B3.

Já no feriado de 9 de julho, dia da Revolução Constitucionalista, haverá funcionamento normal da B3. Desde 2022, a bolsa mantém os pregões durante os feriados municipais e estaduais de São Paulo.

Além disso, na Quarta-feira de Cinzas haverá sessão contínua de negociação dos ativos de renda variável das 13h às 17h55, com pré-abertura das 12h45 às 13h. Para os derivativos financeiros e de commodities, a sessão de negociação abrirá às 13h, com pré-abertura das 12h55 às 13h. O mercado de balcão organizado, por sua vez, funcionará das 13h às 17h55, com call de fechamento para todos os ativos das 17h55 às 18h.