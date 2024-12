Alckmin diz que pediu a Lira relator para projetos sobre 'Reintegra' de transição

O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou, nesta quarta-feira, 4, que pediu ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), a designação do relator para dois projetos chamados por ele de "Acredita Exportação". As declarações ocorreram durante a abertura do 2º Seminário Nacional de Política Industrial - Indústria Verde: Inovação e Sustentabilidade, realizado pela Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados.

Alckmin continuou: "Eu preciso exportar. Lá atrás, teve uma coisa chamada Reintegra. O que era o Reintegra? Eu devolvo 3% do valor que você exportou para adiantar o crédito tributário. Eu não pago imposto quando eu exporto, mas quando eu exporto um carro, eu já paguei o imposto no pneu, no aço, no vidro, então é preciso devolver esse imposto."