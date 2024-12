PIB de serviços sobe 0,9% no 3º trimestre ante 2º trimestre, mostra IBGE

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No dado geral divulgado pelo IBGE, o PIB brasileiro registrou alta de 0,9% no terceiro trimestre de 2024 ante o segundo trimestre de 2024. Na comparação com o terceiro trimestre de 2023, o PIB apresentou alta de 4,0% no terceiro trimestre de 2024.