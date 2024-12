PIB da África do Sul encolhe 0,3% no 3º trimestre ante o 2º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) da África do Sul encolheu 0,3% no terceiro trimestre ante o segundo, informou a Stats SA, como é conhecida agência oficial de estatísticas no país. O resultado contrasta com o crescimento de 0,3% registrado nos três meses anteriores.

Na comparação anual, o PIB sul-africano computou expansão de 0,3% no terceiro trimestre ante igual período do ano passado.