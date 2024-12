Mercado tem sua dinâmica e realiza seus preços de acordo com sinalização do momento, diz Ceron

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse que o Banco Central e o Tesouro atuam em função de disfuncionalidades no mercado de câmbio, e que esse não parece ser o caso no momento, mas reconheceu que o mercado precifica de acordo com a sinalização do momento. Ele foi questionado sobre como a desvalorização do real impacta na gestão da dívida pública, após forte alta do dólar na esteira do anúncio do pacote de redução de despesas e de alteração na faixa de isenção do Imposto de Renda.

"O mercado tem sua dinâmica e realiza seus preços de acordo com o que aquele momento ali, de alguma forma, sinaliza. Tem que, claro, ter a serenidade de fazer as avaliações e adotar as medidas necessárias para criar as ancoragens para o estrutural. Eu sempre volto a isso, ao plano de voo, ao que nós temos nesse horizonte de entregas, para também você não viver o sabor do movimento, que é bastante volátil. Isso pode ser bem observado ao longo dos meses, o quanto vai para um lado, vai para o outro, então precisa ter, obviamente, serenidade, sem, obviamente, desprezar sinais", disse durante coletiva de imprensa sobre o resultado do governo central.