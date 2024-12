Ceron ressalta que resultado do Tesouro vem se ampliando, mas Previdência puxa para baixo

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, classificou o resultado primário do governo central em outubro como expressivo, quando houve superávit de R$ 40,811 bilhões. Ceron destacou que, no ano, há ampliação positiva dos resultados do Tesouro Nacional, com saldo positivo de R$ 223,414 bilhões, contra superávit de R$ 191,667 bilhões nesse mesmo momento do ano de 2023.

O dado do governo central, contudo, é puxado para baixo em razão do déficit crescente nas contas da Previdência, cujo rombo de janeiro a outubro ficou em R$ 286,754 bilhões, contra déficit menor, de R$ 267,471 bilhões, no mesmo período do ano passado.