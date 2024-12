BC da China promete políticas de apoio à economia em 2025

O banco central da China, conhecido como PBoC, prometeu implementar políticas de apoio à economia no ano que vem, marcando o mais recente esforço de autoridades locais de impulsionar a recuperação do gigante asiático. Em discurso feito na segunda-feira, 2, o presidente do PBoC, Pan Gongsheng, garantiu que continuará reduzindo os custos de financiamento para empresas e famílias.

Pan disse que o PBoC utilizará uma variedade de ferramentas de política monetária para fortalecer os ajustes anticíclicos e manter a liquidez adequada.